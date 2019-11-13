Україна здолала Грузію в рамках стартового матчу відбору на Євро-2020 U-17

7 Читать новость на русском
Збірна України U-17
Збірна України U-17 / УАФ

Футболісти юнацької збірної України U-17 обіграли однолітків з Грузії (2:0) у матчі першого кваліфікаційного турніру Євро-2020, що стартував у Португалії.

Грузія U-17 – Україна U-17 0:2

Голи: Волошин, 51, Очеретко, 76

Читайте також: Канал "Україна" не покаже у прямому ефірі товариську гру Україна – Естонія: де дивитися матч

В першій половині гри, яка проходила в Португалії, суперники так і не змогли відкрити рахунок, хоча грузини володіли серйозною перевагою.

А от після перерви українці забрали ініціативу в свої руки і вже на 51-й хвилині святкували взяття воріт завдяки влучному удару вихованця "Динамо" Назара Волошина, який свого часу перебував на стажуванні в Німеччині. На цьому юний талант киян не зупинився, відзначившись асистом на хавбека "Шахтаря" Олега Очеретька.

16 листопада українці зіграють з однолітками з Албанії, які сьогодні з рахунком 0:4 програли Португалії.

До елітного раунду відбору вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп і чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні. Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.

blog_ava
Судимість, Правий сектор, Рада: біографія скандального Іллі Киви
сьогодні
5247
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
сьогодні 14:20 Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави
Станіслав Безушко 181
Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 12:30 Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 539
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
сьогодні 12:11 Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Вісент Луїс 216
Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
сьогодні 09:15 Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
Юрій Семенюк 133
"Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
12 листопада 18:07 "Барселона" презентувала патріотичний комплект форми: відео
Юрій Семенюк 520
Новини
Більше новин
Залиште відгук