Україна здолала Грузію в рамках стартового матчу відбору на Євро-2020 U-17

Футболісти юнацької збірної України U-17 обіграли однолітків з Грузії (2:0) у матчі першого кваліфікаційного турніру Євро-2020, що стартував у Португалії.

Грузія U-17 – Україна U-17 0:2

Голи: Волошин, 51, Очеретко, 76

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В першій половині гри, яка проходила в Португалії, суперники так і не змогли відкрити рахунок, хоча грузини володіли серйозною перевагою.

А от після перерви українці забрали ініціативу в свої руки і вже на 51-й хвилині святкували взяття воріт завдяки влучному удару вихованця "Динамо" Назара Волошина, який свого часу перебував на стажуванні в Німеччині. На цьому юний талант киян не зупинився, відзначившись асистом на хавбека "Шахтаря" Олега Очеретька.

16 листопада українці зіграють з однолітками з Албанії, які сьогодні з рахунком 0:4 програли Португалії.

До елітного раунду відбору вийдуть дві найсильніші команди кожної з 13-ти груп і чотири кращі збірні, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи). Матчі цієї стадії відбудуться у березні. Фінальний турнір першості Європи 2020 року пройде в Естонії у травні.