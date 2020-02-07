Україна зіграє товариські матчі з Кіпром, Північною Ірландією та Ізраїлем: названі міста та дати
Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі. І всі три гри головна футбольна команда проведе вдома.
Загалом три матчі відбудуться у трьох різних містах – Харкові, Києві та Львові. Таку інформацію озвучив президент УАФ Андрій Павелко.
26 травня. Україна – Кіпр. Харків
2 червня. Україна – Північна Ірландія.. Київ
7 червня. Україна – Ізраїль. Львів.
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Товариські матчі збірної України напередодні Євро-2020 (фото: УАФ)
"Таким чином, ці три матчі відбудуться на Сході, в Центрі, та на Заході України. Отже, вболівальники з усіх регіонів матимуть можливість зарядити своїми емоціями головну команду напередодні вирішального турніру. І взагалі, це символічно, адже футбол останнім часом — це те, що об’єднує нашу країну й дарує позитивні емоції мільйонам уболівальників", – заявив Андрій Павелко.
Однак ці міста ще має затвердити Виконком.
Нагадаємо, перед цим збірна України проведе два товариські матчі на виїзді. 27 березня наша команда зіграє проти Франції, а 31 березня – проти Польщі.
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