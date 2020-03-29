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Україна знищила Росію на альтернативному Євро-2020 завдяки майстерності Зінченка: відео

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Олександр Зінченко / Колаж

В рамках 1/16 фіналу чемпіонату Європи у FIFA 20 Олександр Зінченко не залишив жодного шансу російському колезі.

Олександр Зінченко на турнірі Plan B FIFA Tournament, організованому блогом 433 для відомих футболістів у FIFA 20, впевнено здолав російського захисника "Зеніта" Даніла Кругового – 1:6, пише "Футбол 24".

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Українець грав "Барселоною", в той час як його опонент обрав "Ліверпуль". Останній гол наш співвітчизник забив, ефектно перекинувши голкіпера суперника.

Україна – Росія на альтернативному Євро-2020: дивіться відео

Таким чином, Україна прорвалася в 1/8 фіналу альтернативного Євро-2020. Там на неї вже чекають Бельгія (Лукаку), Сербія (Міленковіч), Іспанія (Регілон), Північна Ірландія (Бойс), Ізраїль (Даббур), Німеччина (Лєно), Румунія (Марін), Австрія (Грегоріч), Чехія (Шик), Шотландія (Гілмор), Фінляндія (Сойрі) та Португалія (Жота).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФІФА Євро-2020 Новини Спорту Олександр Зінченко Спорт Футбол
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