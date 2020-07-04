У матчі 5-го туру чемпіонату Латвії "Рига" на своєму полі впевнено обіграла "Даугаву" з рахунком 3:1.

Рига – Даугавліпс 3:1

Голи: Панич, 51, Нколо, 74, Дебелко, 84, (пен.) – Макєєв, 90+3

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В основному складі господарів вийшов українець В'ячеслав Шарпар, а на 82-й хвилині в гру вступив ще один наш співвітчизник Роман Дебелко.

Йому знадобилося всього дві хвилини, щоб засвітити своє прізвище на табло. 26-річний форвард заробив пенальті і сам його реалізував.

Відео голу Дебелка