Українець Костевич врятував команду від поразки та став одним із героїв матчу – відео
Українські футболісти стають дієвими особами поєдинків на цих вихідних. Гравець польського "Леха" Володимир Костевич став одним із головних рятувальників для команди, віддав гольовий пас та заробив пенальті.
У матчі 28 туру чемпіонату Польщі познанський "Лех" зустрічався із "Заглембе". У стартовому складі команди із Познані вийшли українські захисники – Володимир Костевич та Богдан Бутко. Обоє провели на полі всю гру.
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Феєричний матч
Першими рахунок поєдинку відкрили саме господарів "Заглембе". Вдало реалізував пенальті Стажинські.
Згодом Крістіан Гютк'єр відновив рівновагу у матчі та повернув команду у гру. До закінчення першої частини зустрічі господарі відзначились у воротах команди "екскарпатівця" Костевича ще двічі.
"Лех" зумів уникнути поразки лише наприкінці зустрічі. Спочатку Костевич записав до свого активу гольову передачу. А вже через декілька хвилин українець заробив пенальті.
Підсумковий рахунок матчу – 3:3.
"Заглембе" – "Лех" огляд матчу:
- Вихованець львівського футболу.
- Взимку 2010 року перейшов у львівські "Карпати".
- У сезоні 2013/14 став активно підключатись до поєдинків головної команди, де згодом став лідером "левів". За львів'ян провів 85 поєдинків та відзначився чотирма голами.
- У січні 2017 року Володимир Костевич офіційно став гравцем польського "Леха".