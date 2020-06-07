Українські футболісти стають дієвими особами поєдинків на цих вихідних. Гравець польського "Леха" Володимир Костевич став одним із головних рятувальників для команди, віддав гольовий пас та заробив пенальті.

У матчі 28 туру чемпіонату Польщі познанський "Лех" зустрічався із "Заглембе". У стартовому складі команди із Познані вийшли українські захисники – Володимир Костевич та Богдан Бутко. Обоє провели на полі всю гру.

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Феєричний матч

Першими рахунок поєдинку відкрили саме господарів "Заглембе". Вдало реалізував пенальті Стажинські.

Згодом Крістіан Гютк'єр відновив рівновагу у матчі та повернув команду у гру. До закінчення першої частини зустрічі господарі відзначились у воротах команди "екскарпатівця" Костевича ще двічі.

"Лех" зумів уникнути поразки лише наприкінці зустрічі. Спочатку Костевич записав до свого активу гольову передачу. А вже через декілька хвилин українець заробив пенальті.

Підсумковий рахунок матчу – 3:3.

"Заглембе" – "Лех" огляд матчу: