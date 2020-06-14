Матч 32 туру Сегунди проти "Понферрадіна" (0:0) став ювілейним 10-м для українського воротаря Андрія Луніна у складі "Ов'єдо".

Голкіпер став найкращим гравцем матчу за оцінкою SofaScore – 7,7. Це найвищий бал за матч для Луніна за період виступів у "Ов'єдо".

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Шалений матч Луніна Лунін провів другий сухий матч поспіль. Додамо, що на 74-й хвилині Лунін витягнув "мертвий" м'яч, що летів у дев'ятку. Для 21-річного українця це була десята поява в футболці "Ов'єдо". У підсумку жодній із команд не вдалось засмутити голкіперів. Рахунок матчу 0:0.

"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи на одне очко "Депортіво", що знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі 17 червня команда Луніна на своєму полі зустрінеться саме з "Депортіво".