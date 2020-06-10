Цього сезону український футболіст Іван Петряк показує вдалу гру у чемпіонаті Угорщини. У поєдинку на виїзді українець віддав красиву передачу п'яткою, яка допомогла його команді вийти вперед у рахунку.

Українець віддав результативний пас на партнера по команді Ніколіча, який відкрив рахунок у матчі проти "Гонведа".

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Петряк опинився у центрі карного майданчика суперника отримав верхову передачу і одним дотиком п'яти відкинув м'яч під удар напарнику. Ніколіч без роздумів пробив у нижній кут воріт голкіпера суперника.

Додамо, що це вже восьмий асист для Петряка у поточному чемпіонаті Угорщини, також у його активі є шість голів.

Команда за яку виступає футболіст розташовується на другій сходинці турнірної таблиці. Лідером чемпіонату є клуб "Ференцварош", який тренує український фахівець Сергій Ребров.

У наступному турі команда Івана Петряка прийматиме у рідних стінах "Уйпешт".