Українець Петряк віддав феноменальну передачу п'яткою – яскраве відео
Цього сезону український футболіст Іван Петряк показує вдалу гру у чемпіонаті Угорщини. У поєдинку на виїзді українець віддав красиву передачу п'яткою, яка допомогла його команді вийти вперед у рахунку.
Українець віддав результативний пас на партнера по команді Ніколіча, який відкрив рахунок у матчі проти "Гонведа".
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Петряк опинився у центрі карного майданчика суперника отримав верхову передачу і одним дотиком п'яти відкинув м'яч під удар напарнику. Ніколіч без роздумів пробив у нижній кут воріт голкіпера суперника.
Додамо, що це вже восьмий асист для Петряка у поточному чемпіонаті Угорщини, також у його активі є шість голів.
Команда за яку виступає футболіст розташовується на другій сходинці турнірної таблиці. Лідером чемпіонату є клуб "Ференцварош", який тренує український фахівець Сергій Ребров.
У наступному турі команда Івана Петряка прийматиме у рідних стінах "Уйпешт".
- Виступав за луганську "Зорю". Згодом перейшов у "Шахтар".
- Дебютував за "Шахтар" у товариському матчі з KIFA Pro Team. Після передсезонних зборів відправився в оренду до "Зорі", де провів увесь сезон. Лише влітку 2017 року повноцінно приєднався до "Шахтаря".
- У липні 2018 року донеччани віддали футболіста у оренду угорському "Ференцварошу".