Українець проведе поєдинок з росіянином на "Бійцівському острові" UFC
Ексчемпіон M-1 Global українець Олександр Доскальчук (10-2) дебютує в UFC в поєдинку проти росіянина Тагіра Уланбекова (11-1), який пройде на турнірі UFC Fight Island 15 липня на острові Яс (ОАЕ).
Про це повідомляє новинний портал MMA Junkie. Для обох бійців дане протистояння стане дебютним у найлегшому дивізіоні найсильнішої ліги світу.
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Доскальчук не програвав сім боїв поспіль. Але, в останній раз українець виходив в октагон в листопаді 2018 року, коли провів другий успішний захист свого титулу, перемігши одноголосним рішенням Мікаеля Сіландера.
Хто такий Олександр Доскальчук
- Перший бій провів у 2012 році. У всіх поєдинках здобув 10 перемог та лише одного разу зазнав поразки.
- У своєму дебюті здобув перемогу вже в першому раунді над топовим українським бійцем Віталієм Бранчуком. Ця перемога стала проявом чемпіонських амбіцій ще на початку кар'єри чернівецького бійця.
- Провівши не надто багато поєдинків, але підписав контракт з організацією М-1 Global. В дебюті переміг шведського бійця корейського походження Хван Сун Лі рішенням суддів.
- Вже в другому поєдинку провів бій за титул чемпіона організації проти росіянина Володимира Малигіна та переміг суперника.
- Поєдинок Доскальчука і Ашимова мав відбутися у Китаї, проте через відсутність візи в останнього бій було перенесено до Росії. У двобою Доскальчук домінував і практично весь час займався побиттям Ашимова та переміг. Ця звитяга стала другою поспіль видовищною перемогою Доскальчука який захистив звання чемпіона.