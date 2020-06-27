Український центровий Артем Пустовий допоміг своїй команді вийти у півфінал чемпіонату Іспанії. Клуб українця зазнав поразки, але вона не стала на заваді, щоб пройти далі у сезоні.

В останньому турі групового етапу "Барселона" Пустового зустрічалась із "Тенеріфе", пише 24 канал.

Читайте також Олексій Лень заразився COVID-19

Успіх українця

Поєдинок тривав за рівної гри, але на останніх секундах команда українця все-таки поступилась, перевага суперника склала лише одне очко – 86:87 на користь "Тенеріфе".

Проте, ця програш у матчі не завадив каталонцям вийти у півфінал з першого місця в групі А.

Артем Пустовий за 14 хвилин набрав чотири очки і зібрав два підбирання.

Також "Унікаха" Володимира Геруна за додатковими показниками в боротьбі за півфінал поступилася "Басконії".

Що стосується групи B, то мадридський "Реал" вперше з 2008 року не зіграє в півфіналі Ліги АСB. Гранд зі столиці пропустив до півфіналу "Валенсію" і "Сан-Пабло Бургос".

У півфіналі чемпіонату Іспанії команда Пустового зіграє з "Сан-Пабло Бургосом", а "Валенсія" поміряється силами з "Басконією". Матчі першого раунду плей-офф відбуватимуться в неділю, 28 червня.

Закордонна кар'єра Пустового