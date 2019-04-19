Українець Андрій Лунін може стати основним воротарем іспанського клубу

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Андрій Лунін
Андрій Лунін

Доля українського воротаря Андрія Луніна у чемпіонаті Іспанії залишається невизначеною. При цьому він може стати основним воротарем клубу.

За повідомленням іспанського видання Marca, "Леганес" звернувся до "Реалу" з пропозицією залишити Луніна ще на рік в оренді. При цьому українець може стати основним воротарем клубу. Все через те, що Іван Куельяр, який зараз грає за команду, влітку може покинути "Леганес". У голкіпера закінчується дія контракту, а в його послугах зацікавлений "Вальядолід".

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Однак проблема полягає в тому, що "Реал" може і повернути Луніна. Адже влітку мадридський клуб, скоріш за все, покине Кейлор Навас. Відтак саме українець може стати другим воротарем у складі "вершкових".

У цьому сезоні Лунін зіграв у трьох матчах за "Леганес" – тричі у чемпіонаті Іспанії та двічі у кубку. Українець пропустив лише п'ять голів, у трьох матчах зберігши свої ворота від пропущених голів.

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
Джерело: 24 Канал
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