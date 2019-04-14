Українець Андрій Лунін отримав шанс зіграти за "Леганес"

Головний тренер іспанського клубу Маурісіо Пеллегріно пообіцяв випустити українського голкіпера Андрія Луніна в основному складі у кількох матчах Прімери.

Пеллегріно оцінив роботу Луніна на тренуваннях й відзначив, що Андрій суттєво підвищив рівень своєї гри.

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А отже заробив право вийти в основі у кількох поєдинках, що залишися до фінішу Прімери.



Тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно оцінив гру Луніна

Щоправда, найближчу зустріч проти "Реалу" українець пропустить за умовами орендної угоди.

Нагадаємо, що контракт Луніна належить саме королівському клубові. А в "Леганесі" Андрій перебуває на тимчасовій основі. Цього сезону українець зіграв за зелено-білих лише п'ять матчів у яких пропустив три голи.

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