Українець Андрій Лунін отримав шанс зіграти за "Леганес"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / 1927.kiev.ua

Головний тренер іспанського клубу Маурісіо Пеллегріно пообіцяв випустити українського голкіпера Андрія Луніна в основному складі у кількох матчах Прімери.

Пеллегріно оцінив роботу Луніна на тренуваннях й відзначив, що Андрій суттєво підвищив рівень своєї гри.

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А отже заробив право вийти в основі у кількох поєдинках, що залишися до фінішу Прімери.

Пельєгріно Маурісіо
Тренер "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно оцінив гру Луніна

Щоправда, найближчу зустріч проти "Реалу" українець пропустить за умовами орендної угоди.

Нагадаємо, що контракт Луніна належить саме королівському клубові. А в "Леганесі" Андрій перебуває на тимчасовій основі. Цього сезону українець зіграв за зелено-білих лише п'ять матчів у яких пропустив три голи.

Лунін отримав шанс зіграти за "Леганес": дивіться відео

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Теги: Новини України Спорт Футбол Андрій Лунін Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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