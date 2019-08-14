Українець Арушанян став чемпіоном світу з боротьби серед юніорів: відео

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Ерік Арушанян
Ерік Арушанян / UFW

Український борець вільного стилю Ерік Арушанян виграв золото юніорського чемпіонату світу в Таллінні (Естонія).

У фінальній сутичці Арашунян переміг Васілє Дякона з Молдови. Він боровся у ваговій категорії до 70 кг.

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В 1/8 фіналу Ерік з рахунком 10:0 переміг борця зі Швейцарії. У чвертьфіналі він отримав вольову перемогу над росіянином, а в півфіналі здолав турецького борця.

Відео вирішальної сутички Еріка Арашуняна на чемпіонаті світу

Інші українські майстри вільного стилю залишилися в Талліні без медалей. Денис Бороган (до 65 кг) поступився у чвертьфіналі казахстанцеві Сирбазу Талґату. На тій же стадії туркові Фейзуллі Актюрку програв Данило Стасюк (до 97 кг). Валентин Бабій (до 79 кг) і Демид Караченко (до 86 кг) припинили боротьбу в 1/8 фіналу. Каміль Керимов (до 57 кг), Євген Дубовий (до 74 кг), Василь Сова (до 92 кг) і Юрій Ідзинський (до 125 кг) програли у стартових сутичках.

Наступними на юніорській світовій першості в боротьбу вступлять дівчата. Традиційно українські майстрині є претендентками на медалі майже в усіх вагових категоріях. 

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Теги: Спорт Вільна боротьба
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