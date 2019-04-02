Український боксер може отримати контракт з відомим американським промоутером

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2 Promotions

Поєдинок українця Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) з японцем Ніхіто Аракавою (32-6-2, 18 КО), який відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту, може стати останнім боєм в Україні для володаря титулу WBO International.

Денисом зацікавилася американська промоутерська компанія, яка запропонувала К2 стати сопромоутером Берінчика, інформує SportArena.

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У разі укладення домовленостей між компаніями і самим боксером, наступні бої українець буде проводити вже в США.

Сопромоушин – звичайна практика в професійному боксі. У минулому році промоутерська компанія братів Кличків К2 домовилася з британським промоутером Едді Хірном про сопромоушин абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика. І багато в чому саме це рішення зумовило бій українця в Манчестері з британцем Тоні Белью восени минулого року.

Рішення про сопромоушин буде прийнято після бою Дениса 20 квітня, на якому будуть присутні спостерігачі від американської компанії.

Берінчик виграв всі 10 своїх боїв (з них 7 – нокаутом), а Аракава добув 32 перемоги (18 – нокаутом), 2 рази програв і ще 6 разів його бої закінчувалися нічиїми.

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Спорт 24 писав, що Денис Берінчик славиться своїми незвичними виходами на боксерські поєдинки. На кожен такий вихід українець продумує спеціальний образ.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Денис Берінчик
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