Українець Безус шикарним голом допоміг "Генту" перемогти у Бельгії: відео

Півзахисник "Гента" Роман Безус відзначився забитим м'ячем в матчі 14-го туру першості Бельгії проти "Стандарда".

Роман Безус, на відміну від Романа Яречука і Ігоря Пластуна, далеко не завжди виявляється в стартовому складі "Гента", головним чином виходячи на заміни.

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У 14-му турі в поєдинку зі "Стандартом" Йессо Торуп випустив Безуса в старті і не прогадав. На 48-й хвилині Роман класним ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок у матчі.

Відео голу Безуса

Це вже третій гол 29-річного Безуса за "Гент" у поточному сезоні в рамках всіх турнірів. Також в активі українця одна гольова передача.

До слова, в минулому матчі за "Гент" забивали одразу двоє українців – Роман Яремчук та Ігор Пластун.