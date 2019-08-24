Українець Бухов став чемпіоном світу з плавання, випередивши суперника на 0,01 секунди

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Владислав Бухов
Владислав Бухов / FINA

Українець Владислав Бухова виграв золото на юніорському чемпіонаті світу з плавання в Будапешті (Угорщина).

Бухов посів перше місце на дистанції 50 м вільним стилем з результатом 22,13. Всього 0,01 секнуди він виграв у срібного призера американця Девіда Кертісса.

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Таким чином, Бухова з результатом в 22,13 секунди приніс Україні першу медаль на змаганнях в Будапешті.

Ще один українець Ілля Линник відстав від Бухова на 0,4 секунди і зайняв 6-е місце в запливі.

Варто зазначити, що у півфіналі Бухов провлив з юніорських рекордом України – 22,09. При цьому він вийшов у фінал з другим результатом. Швидше Бухова виявився той же американець Девід Кертісс (21,95).

Після четвертого дня змагань Україна посідає восьму позицію у загальному рейтингу, у топі з величезним відривом – Сполучені Штати Америки.

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Теги: Новини Спорту Спорт Плавання
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