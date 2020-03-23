24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українець Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони" разом з Коутіньо та Ібрагімовічем

- Читать новость на русском
Дмитро ЧИгринський в "Барселоні" / Футбол24

Іспанське видання Marca склало свій список найбільш невдалих трансферів "Барселони" у XXI столітті. Знайшлося там місце й українцю Дмитру Чигринському.

До уваги в цьому рейтингу бралися ціна, очікування та ажіотаж навколо цих трансферів. Marca відвела роль Чигринському в центрі оборони збірної невдалих трансферів "Барселони".

Варте уваги Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними

"Українець не повернув більшу частину з 25 мільйонів євро, які "блаугранас" витратили на нього влітку 2009 року. У своєму єдиному сезоні на "Камп Ноу" він виглядав недоречно у центрі оборони", – коротко описали Чигринського в іспанській газеті.

Чигринський перейшов у "Барселону" з "Шахтаря" влітку 2009 року за 25 мільйонів євро. Через рік донецький клуб викупив трансфер захисника за 15 мільйонів євро. Зараз захисник виступає за грецький АЕК.

Збірна невдалих трансферів "Барселони" у XXI столітті:

Воротар: Рішар Дютрюель
Захисники: Мартін Касерес, Дмитро Чигринський, Томас Вермален, Єррі Міна
Півзахисники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рікарду Куарежма, Хуан Роман Рікельме, Філіпе Коутіньо
Форвард: Златан Ібрагімовіч

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:05 Українець Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони" разом з Коутіньо та Ібрагімовічем
Ігор Саджениця
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 18:18 Майк Тайсон оригінальним способом заробляє 20 тисяч доларів у день під час карантину
Юрій Семенюк
сьогодні 17:37 Вільні агенти: топ-футболісти, які влітку стануть безкоштовними
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук