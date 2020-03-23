Українець Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони" разом з Коутіньо та Ібрагімовічем

Іспанське видання Marca склало свій список найбільш невдалих трансферів "Барселони" у XXI столітті. Знайшлося там місце й українцю Дмитру Чигринському.

До уваги в цьому рейтингу бралися ціна, очікування та ажіотаж навколо цих трансферів. Marca відвела роль Чигринському в центрі оборони збірної невдалих трансферів "Барселони".

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"Українець не повернув більшу частину з 25 мільйонів євро, які "блаугранас" витратили на нього влітку 2009 року. У своєму єдиному сезоні на "Камп Ноу" він виглядав недоречно у центрі оборони", – коротко описали Чигринського в іспанській газеті.

Чигринський перейшов у "Барселону" з "Шахтаря" влітку 2009 року за 25 мільйонів євро. Через рік донецький клуб викупив трансфер захисника за 15 мільйонів євро. Зараз захисник виступає за грецький АЕК.

Збірна невдалих трансферів "Барселони" у XXI столітті:

Воротар: Рішар Дютрюель

Захисники: Мартін Касерес, Дмитро Чигринський, Томас Вермален, Єррі Міна

Півзахисники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рікарду Куарежма, Хуан Роман Рікельме, Філіпе Коутіньо

Форвард: Златан Ібрагімовіч

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