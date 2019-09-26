Українець Чумак став бронзовим призером чемпіонату світу, штовхнувши штангу вагою 217 кг

Українець Дмитро Чумак завоював бронзу чемпіонату світу з важкої атлетики, який проходить в Таїланді.

Український спортсмен показав третій результат у поштовху. Чумак подолав вагу 217 кг у ваговій категорії до 102 кг.

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Чумак в ривку зафіксував над головою штангу вагою 176 кг, а в поштовху підняв 217 кг. У сумі з результатом 393 кг 29-річний силач із Скадовська показав четвертий результат.

Володарем золота в загальному заліку в цій ваговій категорії став білорус Євген Тіхонцов з результатом 398 кілограмів (180 + 218). Трійку лідерів доповнили кореєць Юнсун Цин 397 (181 + 216) та іранець Реза Дедар 394 (175 + 219).

Для Чумака бронза в Таїланді стала третьою медаллю на чемпіонатах світу. У 2015 році українець завоював бронзу в категорії до 94 кг, а рік тому став віце-чемпіоном у категорії до 102 кг.

Свою головну перемогу в кар'єрі Дмитро Чумак здобув в квітні поточного року, завоювавши золото чемпіонату Європи в категорії до 102 кг.