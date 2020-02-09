Українець Далакян виграв бій з поламаною рукою
Український боксер Артем Далакян отримав перелом правої руки в поєдинку проти венесуельця Хосбера Переса. У суботу, 8-го лютого, Артем захистив титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.
SportArena повідомляє, що Артем травмував руку в 6-му раунді поєдинку. Натомість сайт klitschko-brothers.com стверджує, що Далакян боксував з травмою з 2-го раунду.
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Менеджер українця Дмитро Єлісєєв у коментарі XSPORT підтвердив інформацію про травму, а також розповів про характер ушкодження.
Поки не ясно перелом це чи ні, але те, що він травмував руку – це точно. Зараз лікарі з'ясовують, який характер травми. Кажуть, що дуже схоже на тріщину в кістці, але поки це тільки припущення,
– заявив менеджер Артема.
Відразу після поєдинку Далакяну наклали гіпс.
Попри травму Далакян в четвертий раз захистив титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі. Українець переміг Переса одноголосним рішенням суддів.
Далакян – Перес відеоогляд матчу
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