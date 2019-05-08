Українець Дерев'янченко очолив рейтинг IBF в середній вазі

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) піднявся на перше місце рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF) в оновленій версії.

Після перемоги над Джеком Кулкаєм (25-4, 13 КО) українець піднявся з 3-го на 1 місце в рейтингу.

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На даний момент Дерев'янченко є офіційним претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією IBF, яким зараз володіє Сауль Альварес (52-1-2, 25 КО).

Команда українця вже незабаром може зажадати бій проти "Канело". Той напередодні повідомив, що готовий битися з будь-яким суперником.

Крім того, в топ-10 рейтингу IBF знаходиться ще один українець – боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО), – який опустився з 7-го на 8 місце. Хегай в останньому бою технічним нокаутом переміг представника Танзанії Хайдарі Мчаньо (10-6-4, 4 КО).

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