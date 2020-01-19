Українець Дерев'янченко очолив рейтинг WBC та може претендувати на чемпіонський бій
Український боксер Сергій Дерев'янченко вийшов на першу місце в рейтингу WBC у середній вазі. Відтак українець може претендувати на чемпіонський бій.
Дерев'янченко піднявся на одну місце та розмістився на першому місці. Чемпіоном середньої ваги за версією WBC є Джермалл Чарло. Тож саме з ним українець може провести свій наступний бій за чемпіонський титул.
Читайте також: Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Джермалл Чарло завоював вакантний титул WBC 21 квітня 2018 року проти Уго Сентено. Після цього він тричі його захистив. Останній бій провів 7 грудня 2019 року. перемігши ірландця Денніса Хогана. Загалом на професійному ринзі провів 30 бої, усі виграв.
На друге місце в рейтингу WBC у важкій вазі піднявся Олександр Усик. У першій середній вазі на 12-у місці ще один українець – Сергій Богачук. В цій ваговій категорії чемпіоном є Джермелл Чарло – брат-близнюк Джермалла.
Вибір редакції
-
"Ліверпуль" у напруженому матчі переміг "Манчестер Юнайтед" та наблизився до чемпіонства – відеосьогодні , 21:11
-
Біатлон: Фуркад у блискучому стилі виграв персьют, українець Прима – 11-йсьогодні , 16:08
-
Біатлон: Семеренко фінішувала у топ-10 завдяки неймовірному прориву, Екхофф знову перемогласьогодні , 13:55