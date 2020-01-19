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Українець Дерев'янченко очолив рейтинг WBC та може претендувати на чемпіонський бій

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Сергій Дерев'янченко / Getty Images

Український боксер Сергій Дерев'янченко вийшов на першу місце в рейтингу WBC у середній вазі. Відтак українець може претендувати на чемпіонський бій.

Дерев'янченко піднявся на одну місце та розмістився на першому місці. Чемпіоном середньої ваги за версією WBC є Джермалл Чарло. Тож саме з ним українець може провести свій наступний бій за чемпіонський титул.

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Джермалл Чарло завоював вакантний титул WBC 21 квітня 2018 року проти Уго Сентено. Після цього він тричі його захистив. Останній бій провів 7 грудня 2019 року. перемігши ірландця Денніса Хогана. Загалом на професійному ринзі провів 30 бої, усі виграв.

На друге місце в рейтингу WBC у важкій вазі піднявся Олександр Усик. У першій середній вазі на 12-у місці ще один українець – Сергій Богачук. В цій ваговій категорії чемпіоном є Джермелл Чарло – брат-близнюк Джермалла.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
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