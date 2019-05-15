Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / НикВести

IBF зобов'язала чемпіона в середній вазі Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) провести захист пояса від обов'язкового претендента Сергія Дерев'янченка (13-1, 10 КО)

При цьому команди боксерів мають 30 днів на переговори, інакше будуть призначені промоутерські торги. Про це повідомляє кореспондент The Ring і FOX Sports Майк Коппінджер.

До слова: Став відомий гонорар Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій в квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая (25-4, 13 КО). Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. У WBC Дерев'янченко піднявся на четверте місце.

4 травня Альварес одноголосним рішенням суддів переміг американця Деніела Джейкобса (35-3, 29 КО) в Лас-Вегасі. Цей результат дозволив мексиканцю вперше захистити титули WBC і WBA (Super) і відібрати у суперника пояс IBF.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Джерело: 24 канал
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