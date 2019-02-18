Українець Дериземля фінішував першим у "Гонці легенд" у Білорусі, обійшовши Бйорндалена

Під час "Гонки легенд" у білоруських Раубичах, де виступили відомі біатлоністи, що вже закінчили професійну кар'єру, перемогу у мас-старті здобув українець Андрій Дериземля.

41-літній українець фінішував першим, показавши час 5:29,4. Українець допустив лише один промах на другому вогневому рубежі. Його головний конкурент – легендарний Уле Ейнар Бйорндален тричі промахнувся і поступився українцю на 18,9. Білорус Сергій Новівок – третій (+22,2).

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Щодо жіночого мас-старту, то українка Олена Петрова фінішувала лише п’ятою (+59,5). Першою була господарка турніру Надія Скардіно (5:55,5). Ще одна колишня українка, яка виступала за Білорусь – Олена Зубрилова – четверта (+52,8).

Після закінчення двох мас-стартів будуть визначені пари для змішаної естафети.

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