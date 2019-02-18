Українець Дериземля високо оцінив перемогу над легендарним Бйорндаленом

Колишній український біатлоніст Андрій Дериземля прокоментував перемогу в чоловічому мас-старті "Гонки легенд" в білоруських Раубічах.

Українець виокремив атмосферу на трасі й отримані емоції.

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"Тут чудова атмосфера, і відчуваєш такі ж емоції, ніби знову повертаєшся у спорт. Такі ж емоції, настрій на змагання. Колишніх спортсменів не буває, тому кожен, хто виходив сьогодні на дистанцію, налаштовувався показати максимальний результат. У всіх однакові лижі, гвинтівки, чудово підготовлена ​​траса, багато вболівальників – все здорово", - цитує українця Biathlon.com.ua.

Андрій радий, що в гонці взяли участь легенди біатлону.

Я, жартуючи, казав: обігравати Бйорндалена приємно навіть "на пенсії". Сьогодні на старти вийшли серйозні хлопці, олімпійські чемпіони, які протягом багатьох років були провідними спортсменами в біатлоні. На дистанції ми були суперниками, після закінчення гонки – просто друзі,

– сказав Дериземля.

Дериземля зробивши один промах, випередив легендарного Уле-Ейнара Бйорндалена майже на 19 секунд.

Крім мас-старту Андрій в парі з Оленою Петровою взяв участь у змішаній естафеті. Український дует фінішував на п'ятому місці.

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