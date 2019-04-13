Українець Дмитро Чумак здобув три золота на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

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Українець Чумак здобув три золоті медалі на чемпіонаті Європи
Українець Чумак здобув три золоті медалі на чемпіонаті Європи / Screenshot

Дмитро Чумак приніс Україні перші золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. І відразу три нагороди найвищого ґатунку.

Не було рівних українцю у ваговій категорії до 102 кілограмів.

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Наш важкоатлет тріумфував у ривку і поштовху. А відтак у підсумку Дмитро Чумак став найкращим за сумою двох дисциплін у двоборстві. Результат нашого спортсмена – 391 кілограм, з яких 175 – в ривку та 216 – у поштовху. 

Окрім золота Дмитра Чумака колекцію нашої команди бронзовими нагородами поповнили Костянтин Рева та Кирило Пирогов. Рева показав третій результат у поштовху, а Пирогов – у ривку в дивізіоні до 96 кілограмів.

Відео: Дмитро Чумак здобув три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

 

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Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Важка атлетика
Джерело: 24 канал
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