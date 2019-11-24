Українець Дмитро Підручний переміг на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону

Український біатлоніст Дмитро Підручний став переможцем у спринті на відкритому чемпіонаті Швеції. Це перше золота медаль для української збірної.

Дмитро Підручний першим перетнув фінішну лінію, показавши час у 22:51,3. При цьому українець не зробив жодного промаху під час стрільби. Другим фінішував швейцарець Бенджамін Вегер (23.19,2). Ще один швейцарець Маріо Дольдер з результатом 23.51,7 став третім.

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Щодо решти українців, то Богдан Цимабал став 9-им, Артем Тищенко 16-им, Віталій Труш 17-им, Антон Дудченко 20-им, Тарас Лесюк 24-им, Артем Прима 25-им, Руслан Бригадір 32-им.

Варто відзначити, що після цього відбулася індивідуальна гонка, участь у якій прийняло п'ятеро українських біатлоністів. Вона була короткою (на 15 кілометрів), однак зі чотирма стрільбами. Через туман всі біатлоністи зробили чимало промахів. Проте, навіть не дивлячись на 8 пострілів мимо і 6 штрафних хвилин (штраф за промах становив 45 секунд), українець Артем Прима зміг піднятися на друге місце індивідуалки. Інші наші чоловіки залишилися за межами десятки кращих