Українець Долідзе дебютує в UFC боєм проти росіянина: відомо дату та місце

44 Читать новость на русском
Роман Долідзе
Роман Долідзе / WWFC

Український напівважковаговик грузинського походження Роман Долідзе (6-0) дебютує в UFC в поєдинку проти росіянина Гаджимурада Антігулова (20-5).

Бій планується провести 20 квітня на турнірі в Санкт-Петербурзі. Про це повідомила прес-служба промоушена WWFC.

Читайте також: Макгрегор відвідає Україну в 2019 році: де можна побачити зірку UFC

Долідзе п'ять останніх боїв провів в WWFC. І в кожному переміг достроково. Останній бій Роман виграв нокаутом в третьому раунді у Міхала Пастернака.

Антігулов провів в UFC три поєдинки. Перші росіянин впевнено виграв больовими прийомами. Останній бій боєць програв технічним нокаутом у Іона Куцелаби.

Раніше Спорт 24 писав, що 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівські шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку
сьогодні
851
Теги: Спорт Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
9 березня 20:23 Тренер збірної України з біатлону розповів, чому Підручному не вистачило 0,3 секунди до медалі
410
"Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
9 березня 18:53 "Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео
230
Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
9 березня 13:19 Американського боксера роздягнули догола і постригли, щоб він уклався у вагу: відео
1844
У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
9 березня 10:45 У скандального Марадони виявили ще трьох нових дітей на Кубі
169
Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
9 березня 10:01 Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
693
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук