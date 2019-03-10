Українець Долідзе дебютує в UFC боєм проти росіянина: відомо дату та місце

Український напівважковаговик грузинського походження Роман Долідзе (6-0) дебютує в UFC в поєдинку проти росіянина Гаджимурада Антігулова (20-5).

Бій планується провести 20 квітня на турнірі в Санкт-Петербурзі. Про це повідомила прес-служба промоушена WWFC.

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Долідзе п'ять останніх боїв провів в WWFC. І в кожному переміг достроково. Останній бій Роман виграв нокаутом в третьому раунді у Міхала Пастернака.

Антігулов провів в UFC три поєдинки. Перші росіянин впевнено виграв больовими прийомами. Останній бій боєць програв технічним нокаутом у Іона Куцелаби.

Раніше Спорт 24 писав, що 2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівські шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

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