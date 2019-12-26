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Українець допоміг закордонному клубу перемогти в останньому матчі року: відео

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Едуард Соболь / УАФ

Захисник бельгійського "Брюгге" і збірної України Едуард Соболь відзначився результативною передачею в грі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюльте-Варегема" (4:0).

Брюгге – Зюлте-Варегем 4:0

Голи: Д'ятта, 30, Окереке, 61, 64, Вормер, 90+2

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Українець записав результативна дія собі в актив уже в компенсований час зустрічі, зробивши гольовий пас на Руда Вормера. Соболь вийшов у старті і відіграв весь матч.

Відео асисту Соболя

У нинішньому сезоні Соболь зіграв 25 поєдинків за "Брюгге", зробивши 3 результативні передачі.

Зазначимо, що команда українця пішла на зимову перерву лідером чемпіонату Бельгії. В активі "Брюгге" 49 очок, відрив від другого "Антверпена" складає 11 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол
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