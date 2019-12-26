Українець допоміг закордонному клубу перемогти в останньому матчі року: відео
Захисник бельгійського "Брюгге" і збірної України Едуард Соболь відзначився результативною передачею в грі 21-го туру чемпіонату Бельгії проти "Зюльте-Варегема" (4:0).
Брюгге – Зюлте-Варегем 4:0
Голи: Д'ятта, 30, Окереке, 61, 64, Вормер, 90+2
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Українець записав результативна дія собі в актив уже в компенсований час зустрічі, зробивши гольовий пас на Руда Вормера. Соболь вийшов у старті і відіграв весь матч.
Відео асисту Соболя
У нинішньому сезоні Соболь зіграв 25 поєдинків за "Брюгге", зробивши 3 результативні передачі.
Зазначимо, що команда українця пішла на зимову перерву лідером чемпіонату Бельгії. В активі "Брюгге" 49 очок, відрив від другого "Антверпена" складає 11 очок.
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