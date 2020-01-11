Українець Фаворов забив гол у дебютному матчі за європейський клуб

Український півзахисник "Академії Пушкаша" Артем Фаворов забив в дебютному матчі за нову команду.

Він вийшов в стартовому складі на товариський матч проти "Люцерна" і відкрив рахунок на 15-й хвилині.

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Як відомо, трансфер півзахисника Артема Фаворова обійшовся "Академії Пушкаша" в 470 тисяч євро.

Також "Десна" і "Академія Пушкаша", домовилися, що влітку в Угорщину відправиться Денис Фаворов. Його контракт з чернігівським клубом діє до кінця червня 2020 року. Transfermarkt оцінює захисника в 700 тисяч євро.

Трансфер Артема Фаворова став першим в історії "Десни", за який клуб отримав гроші.