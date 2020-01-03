Українець Герун потрапив у топ-10 найкорисніших гравців чемпіонату Іспанії в 2019 році

Український центровий "Унікахи" Володимир Герун увійшов в топ-10 найкорисніших баскетболістів року в чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги ACB.

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Українець за рік набрав 507 балів ефективності. Герун випередили тільки розігруючий "Реала" Факундо Кампаццо, центровий "Тенеріфе" Георгі Шермадіні, центровий "Реала" Вальтер Таварес, розігруючий "Реала" Ніколас Лапровіттола, центровий "Валенсії" Боян Дублевіч і центровий "Барселони" Анте Томіч.

Герун перейшов в "Унікаху" цього літа. До цього він виступав в Іспанії за "Бреоган". Українець увійшов до топ-5 голосування за звання MVP чемпіонату Іспанії минулого сезону.