Українець Герун визнаний найкращим гравцем туру чемпіонату Іспанії: відео
Український баскетболіст "Бреогану" Володимир Герун визнаний MVP 20-го туру чемпіонату Іспанії.
У переможному матчі з "Мурсією" (77:73) Герун за 25 хвилин зібрав вражаючий дабл-дабл – на рахунку українця 20 очок, 10 підбирань і 3 блок-шоти.
Читайте також: Баскетболісти збірної України влаштували ефектні розбірки в Іспанії: відео
Рейтинг ефективності Геруна склав 37 балів, що дозволило Володимиру стати найціннішим гравцем 20 туру чемпіонату Іспанії.
До слова, зараз "Бреоган" займає 14 місце в чемпіонаті Іспанії.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі