Українець Герун визнаний найкращим гравцем туру чемпіонату Іспанії: відео

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Володимир Герун
Володимир Герун / ФБУ

Український баскетболіст "Бреогану" Володимир Герун визнаний MVP 20-го туру чемпіонату Іспанії.

У переможному матчі з "Мурсією" (77:73) Герун за 25 хвилин зібрав вражаючий дабл-дабл – на рахунку українця 20 очок, 10 підбирань і 3 блок-шоти.

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Рейтинг ефективності Геруна склав 37 балів, що дозволило Володимиру стати найціннішим гравцем 20 туру чемпіонату Іспанії.

До слова, зараз "Бреоган" займає 14 місце в чемпіонаті Іспанії.

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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