Українець Голуб ефектним нокаутом в останньому раунді захистив чемпіонський титул: відео

Український боксер Іван Голуб (18-1, 14 KO), який виступає в напівсередній вазі, в ніч на 15 листопада переміг колумбійця Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

У 10-раундовому поєдинку український боксер був набагато активніше за суперника, і в заключному раунді Голубу вдалося відправити суперника в нокаут.

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Голуб нокаутував колумбійця лівим прямим ударом в голову. Для Івана це 18 перемога, причому 14 дострокова. У пасиві українця тільки одна поразка спірним рішенням суддів.

Відео нокауту Івана Голуба

Таким чином, наш співвітчизник захистив чемпіонський пояс в США за версією WBC (USNBC).