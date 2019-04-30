Українець Говоров виграв бронзу першої в історії Ліги чемпіонів з плавання

Два українських плавця взяли участь в змаганнях Champions Swim Series 2019 у місті Гуанчжоу (Китай), які стали першим етапом новоствореної Ліги чемпіонів з плавання.

Андрій Говоров на дистанції 50 метрів батерфляєм зайняв третє місце з результатом 23,28. Він програв всього 1 соту секунди американцеві Майклу Ендрю, який став другим. Перемогу здобув бразилець Ніколас Сантос – 23,01, пише iSport.

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На дистанції 400 метрів вільним стилем Михайло Романчук посів четверте місце з результатом 3.48,55. Володарем золота став китаєць Сунь Ян з найкращим часом в сезоні – 3.42,75. Срібний призер італієць Габріеле Детті показав час – 3.46,45. Бронза у австралійця Джека Алана Маклафліна – 3.47,89.

Другий етап Ліги чемпіонів пройде в Будапешті 11-го і 12 травня. На ньому виступлять і Говоров, і Романчук.

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