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Українець Гвоздик відновив тренування та анонсував важливу новину – фото

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Олександр Гвоздик / Фото з відкритих джерел

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фото з тренування.

Українець підписав фото словами "в очікуванні новин". Можливо скоро вболівальники боксера дізнаються ім'я його наступного суперника.

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До слова, свій останній бій Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) і втратив чемпіонський титул.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Гвоздик
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