Українець Гвоздик відновив тренування та анонсував важливу новину – фото
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фото з тренування.
Українець підписав фото словами "в очікуванні новин". Можливо скоро вболівальники боксера дізнаються ім'я його наступного суперника.
Читайте також: Гвоздик розповів про плани стати чемпіоном світу після поразки Бетербієву
До слова, свій останній бій Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) і втратив чемпіонський титул.
сьогодні
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі