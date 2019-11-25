Українець Хитров здобув перемогу технічним нокаутом на вечорі боксу в США

Український боксер Євген Хитров (20-2, 17 КО) отримав дострокову перемогу на вечорі боксу в американському місті Тампа, штат Флорида.

31-річний спортсмен вийшов на ринг проти 36-річного Ернеста Амузу (25-5, 22 КО) з Гани. Бій пройшов в 8-раундовому форматі в рамках другої середньої ваги.

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Українець повністю домінував на рингу і настільки вимотав суперника, що той відмовився виходити на ринг після третього раунду.

Для 31-річного Хитрова ця перемога стала 20 на професійному рингу і 17-ю - достроковою. Також на його рахунку дві поразки. У рейтингу боксерів своєї вагової категорії українець посідає 36 місце в світі.

Амузу програв п'ятий бій в профі. Він має послужний список з 25 перемог (22 – нокаутом). У рейтингу Boxrec боксерів другої середньої ваги він займає 504 місце в світі.