24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українець Хижняк нокаутував суперника у боротьбі за ліцензію на Олімпіаду: відео

-
Олександр Хижняк / dpa

16 березня у Лондоні відбулися чергові поєдинки попередньої стадії Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри 2020. У понеділок участь взяло п'ятеро представників збірної України. Яскраву перемогу здобув Олександр Хижняк.

У ваговій категорії 75 кілограмі Олександр Хижняк достроково здолав Камрана Шахсуварліа (Азербайжан).

Дивіться також Один з можливих суперників Усика брутально нокаутував американського бійця

Українець здобув перемогу в першому раунді та вийшов до 1/8 фіналу ліцензійного турніру.

Дивіться відео перемоги Хижняка


У цей день збірна України з боксу виборола першу ліцензію для України на Олімпійські ігри. Її здобув капітан команди Микола Буценко.

16 березня Україна, на жаль, втратила можливість поборотися за ще одну ліцензію. Тетяна Коб у ваговій категорії 51 кілограм програла Сандрі Драбік (Польща) за вихід у півфінал.

На цей момент змагання припинені через коронавірус.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Падіння ринку нерухомості: чого чекати в умовах фінансової кризи
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 16:16 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
15 березня 14:14 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
16 березня 21:51 Як виглядає матч без глядачів: прихована камера на поєдинку "Вольфсбург" – "Шахтар" (відео)
Юрій Семенюк
16 березня 17:33 Як воротар "Севільї" Палоп забивав "Шахтарю" у Кубку УЄФА: ретровідео
Михайло Гема
16 березня 09:21 Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук