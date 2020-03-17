Українець Хижняк нокаутував суперника у боротьбі за ліцензію на Олімпіаду: відео
16 березня у Лондоні відбулися чергові поєдинки попередньої стадії Європейського ліцензійного турніру на Олімпійські ігри 2020. У понеділок участь взяло п'ятеро представників збірної України. Яскраву перемогу здобув Олександр Хижняк.
У ваговій категорії 75 кілограмі Олександр Хижняк достроково здолав Камрана Шахсуварліа (Азербайжан).
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Українець здобув перемогу в першому раунді та вийшов до 1/8 фіналу ліцензійного турніру.
Дивіться відео перемоги Хижняка
У цей день збірна України з боксу виборола першу ліцензію для України на Олімпійські ігри. Її здобув капітан команди Микола Буценко.
16 березня Україна, на жаль, втратила можливість поборотися за ще одну ліцензію. Тетяна Коб у ваговій категорії 51 кілограм програла Сандрі Драбік (Польща) за вихід у півфінал.
На цей момент змагання припинені через коронавірус.
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