Українець Хижняк визнаний найкращим боксером Європейських ігор у Мінську
Український середньоваговик Олександр Хижняк був визнаний найкращим боксером Європейських ігор-2019 в Мінську.
Про це повідомив головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський.
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Що приємно, відразу про це вирішили не оголошувати. Все там обговорили, зважили, а сьогодні прийшов лист, де було сказано, що Олександра визнали найкращим боксером Європейських ігор,
– сказав Лоївський.
На Європейських іграх-2019 Хижняк узяв золоту медаль, переміг у фіналі італійця Сальваторе Кавальяро.
Інфографіка виступу збірної України на Європейських іграх
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