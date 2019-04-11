Українець Хоцянівський виборов медаль на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

Україна здобула другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боротьби. Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2.

Услід за Василем Шуптаром бронзову медаль на континентальній першості виборов і Олександр Хоцянівський.

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Український спортсмен зумів піднятися на п'єдестал пошани у ваговій категорії до ста двадцяти п'яти кілограмів. У малому фіналі суперником нашого борця був дворазовий призер чемпіонату Європи поляк Роберт Баран.



Олександр Хоцянівський переміг Роберта Барана

Хоцянівський активно розпочав сутичку і завдяки цьому заробив три очки. Надалі українець добре захищався і в підсумку тріумфував з рахунком 3:2. В кар'єрі Олександра Хоцянівського ця медаль стала другою бронзою на чемпіонатах Європи.

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