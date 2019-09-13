Українець Коробов вийшов у другий раунд на Кубку світу з шахів у Ханти-Мансійську

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Антон Коробов
Антон Коробов / Фото з відкритих джерел

Український гросмейстер Антон Коробов (2679) вийшов у другий раунд Кубка світу в Ханти-Мансійську (Росія), здолавши на тай-брейку індуса Абхіджіта Гупту (2616).

Спочатку в двох класичних партіях суперники розписали нічиї – 1:1. А на тай-брейку почалася справжня гра нервів.

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Спочатку чорними переміг Гупта, потім чорними відігрався Коробов. Але в двох наступних партіях двічі виграв наш земляк. Загальний рахунок матчу – 4:2.

У 2-му раунді українець зіграє з в`єтнамцем Ле Куанг Лемом.

До слова, інший український гросмейстер Руслан Пономарьов (2675) покинув змагання в 1-му раунді зі скандалом.

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Теги: Спорт Шахи
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