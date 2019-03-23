Українець Коростильов виборов золото чемпіонату Європи зі стрільби
Українець Павло Коростильов виграв золоту медаль чемпіонату Європи з кульової стрільби, який в ці дні проходить у хорватському місті Осієк.
Коростильов виграв змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.
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У минулому році Павло Коростильов став чемпіоном світу і чемпіоном Європи, а також першим українським спортсменом, добившім путівку на Олімпіаду-2020 року, яка пройде в японській столиці, Токіо.
Спорт 24 писав, що український гімнаст Ігор Радівілов знову на п’єдесталі пошани Кубку світу. Цього разу українець виборов срібну нагороду у Досі.
До слова, у понеділок, 25 березня, на сайті Спорт 24 вийде інтерв'ю з Павлом Коростильовим. Слідкуйте за новинами.
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