Українець Коваль потрапив у топ-3 найефективніших воротарів екзотичного чемпіонату

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Максим Коваль
Максим Коваль / ФК "Аль-Фатех"

Голкіпер "Аль-Фатеха" Максим Коваль потрапив до рейтингу найефективніших гравців на своїй позиції в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Коваль набрав 100 балів в цьому рейтингу, поступившись лідерові Маліку Асселю з "Аль-Хазема" 22 бали.

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Керівництво "Аль-Фатеха" задоволене виступами Максима Коваля та підписало з українцем повноцінний контракт. Нова угода між 26-річним голкіпером та аравійським клубом розрахована до 2022 року. Минулий сезон Максим провів у складі "Аль-Фатеха" на правах оренди.

У чемпіонаті Саудівської Аравії Коваль зіграв у 29 матчах, з яких 11 були "сухими". Клуб українця посів 9-ту сходинку турнірної таблиці за підсумками минулого сезону.

 

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Теги: Спорт Саудівська Аравія Новини Спорту Футбол
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