Українець Кравець допоміг "Лаганесу" перемогти у чемпіонаті Іспанії: відео

463 Читать новость на русском
Василь Кравець
Василь Кравець / twitter.com/CDLeganes

Український захисник "Леганесу" Василь Кравець відіграв повний матч 26 туру Прімери проти "Леванте".

Леганес – Леванте 1:0
Гол: О. Родрігес, 13

Читайте також: Українець Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ в лютому: фото

Кравець провів на полі всі 90 хвилин в матчі проти "Леванте". "Огірки" здобули перемогу (1:0) завдяки голу Оскара Родрігеса на 13-й хвилині.

Кравець в цілому провів хороший матч, а на 87-й хвилині ледь не став автором гольової передачі. Він пройшов по лівому флангу зі своєї половини поля, увійшов до штрафної і зробив пас на Оскара. Той бив майже з лінії воротарського, але влучив у воротаря.

Цікаво, що у цьому матчі свою п'яту жовту картку заробив воротар "Леганесу" Пічу Куельяр. Тепер він пропустить зустріч наступного туру з "Атлетіко" через дискваліфікацію. Очікується, що у воротах зіграє Андрій Лунін.

Читайте також: Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео

20-річний Лунін не потрапляє до стартового складу "Леганеса" протягом 13 останній матчів. Востаннє він грав 4 грудня 2018 року в кубковому матчі проти "Райо Вальєкано" (1:0).

"Леганес" завдяки цій перемозі набрав 33 очки і піднявся на 11 місце, "Леванте" з 30 пунктами залишився п'ятнадцятим.

Дивіться відеоогляд матчу Леганес – Леванте

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто з кандидатів у президенти може підтримати Гриценка?
сьогодні
3171
Теги: Спорт Василь Кравець Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
4 березня 20:46 Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
347
Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
4 березня 16:00 Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
193
Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
4 березня 13:09 Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
2931
Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
4 березня 12:39 Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
866
"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
4 березня 10:13 "Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук