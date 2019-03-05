Українець Кравець допоміг "Лаганесу" перемогти у чемпіонаті Іспанії: відео
Український захисник "Леганесу" Василь Кравець відіграв повний матч 26 туру Прімери проти "Леванте".
Леганес – Леванте 1:0
Гол: О. Родрігес, 13
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Кравець провів на полі всі 90 хвилин в матчі проти "Леванте". "Огірки" здобули перемогу (1:0) завдяки голу Оскара Родрігеса на 13-й хвилині.
Кравець в цілому провів хороший матч, а на 87-й хвилині ледь не став автором гольової передачі. Він пройшов по лівому флангу зі своєї половини поля, увійшов до штрафної і зробив пас на Оскара. Той бив майже з лінії воротарського, але влучив у воротаря.
Цікаво, що у цьому матчі свою п'яту жовту картку заробив воротар "Леганесу" Пічу Куельяр. Тепер він пропустить зустріч наступного туру з "Атлетіко" через дискваліфікацію. Очікується, що у воротах зіграє Андрій Лунін.
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20-річний Лунін не потрапляє до стартового складу "Леганеса" протягом 13 останній матчів. Востаннє він грав 4 грудня 2018 року в кубковому матчі проти "Райо Вальєкано" (1:0).
"Леганес" завдяки цій перемозі набрав 33 очки і піднявся на 11 місце, "Леванте" з 30 пунктами залишився п'ятнадцятим.
Дивіться відеоогляд матчу Леганес – Леванте
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