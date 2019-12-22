Українець Кравець забив третій гол в чотирьох матчах за турецький клуб: відео

Український нападник Артем Кравець продовжує забивати за турецький "Кайсеріспор". Цього разу форвард відзначився у ворота "Істанбула".

Кравець забив на 38-й хвилині, відзначившись ударом головою. Це його третій гол за команду. При цьому забив він їх впродовж останніх чотирьох ігор. Причина в тому, що початок сезону українець пропустив, заліковуючи травму.

До слова: Юний талант "Баварії" забив переможний гол першим дотиком у двох матчах поспіль: відео

Перший гол Кравець забив у ворота "Маніси" в Кубку Туреччини. Це був третій гол "Кайсеріспора", а команда перемогла 3:2. Після цього єдиний гол в матчі у виконанні Кравця приніс перемогу його команді над "Різеспором" у чемпіонаті. У матчі проти "Газіантепу" форвад не забивав, а "Кайсеріспор" програв 3:0. Матч-відповідь проти "Маніси" він пропускав, а матч закінчився внічию 3:3. І от у матчі проти "Істанбулу" гравець вийшов в старті та забив.

Та варто відзначити, що "Кайсеріспор" програв цей матч. Вже на початку зустрічі команда пропустила двічі. При цьому гравці "Кайсеріспору" забивали у власні ворота – на 5-й хвилині "відзначився" Лопес, а на 10-й – Кула. Після цього забив Кравець, а у другому таймі "Кайсеріспор" пропустив ще двічі та програв.

Відео голу Кравця