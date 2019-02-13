Українець Лень допоміг "Атланті" перемогти колишній клуб Михайлюка: відео

Український центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Лос-Анджелес Лейкерс", який господарі виграли з рахунком 117:113.

"Атланта" – "Лейкерс" 117:113 (38:32, 27:37, 35:26, 17:18)

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Українець провів на майданчику 12 з половиною хвилин, за цей час відзначившись 11 очками, 2 підбираннями та передачею.

З чотирьох 3-очкових Лень закинув три, тим самим показавши другий кращий відсоток в команді по реалізації дальніх кидків. З них всі три припали на першу ігрову чверть.

Найрезультативнішим у складі "Атланти" став Трей Янг – 22 очка та 14 передач. Ще 22 очки на рахунку Джона Коллінза. Найкращим бомбардиром у складі "Лейкерс" став Леброн Джеймс, який зробив тріпл-дабл (28 очок + 11 підбирань + 16 передач).

Перемога команди українського баскетболіста стала першою після триматчевої серії програшів. Наступний матч "Атланта" проведе проти "Нью-Йорк Нікс" в ніч на 15 лютого.

Відеоогляд матчу Атланта – Лейкерс

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