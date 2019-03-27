Українець Лень набрав 13 очок у переможному матчі "Атланти" в НБА: відео

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Олексій Лень (ліворуч)
Олексій Лень (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Український центровий американського баскетбольного клубу "Атланта" Олексій Лень взяв участь в переможному матчі НБА проти "Нью-Орлеану" (130:120).

"Нью-Орлеан" – "Атланта" 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28)

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За 26 хвилин український центровий набрав 13 очок і реалізував 3 з 5 триочкових. Також в активі Леня 7 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення та 2 втрати. Показник результативності Олексія став четвертим в команді в цей вечір.

Також у цьому матчі Олексій Лень повторив особистий рекорд за кількістю точних 3-очкових кидків за чверть.

"Хокс" займають 12 місце в турнірній таблиці Східної конференції. Наступний матч команда проведе в ніч на суботу, 30 березня, проти "Портленду".

Відеоогляд матч Нью-Орлеан – Атланта

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Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
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