Українець Лень набрав лише 2 очки після феєричного матчу в НБА: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного сезону НБА з "Маямі" (113:114).

"Майамі" – "Атланта" 114:113 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)

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Лень вийшов зі старту в матчі з "Маямі Хіт", але на цей раз показав не найкращу результативність. Гравець заробив 2 очки за матч, а також зробив 2 передачі та 4 вдалих підбору. Точні кидки українця були здійснені зі штрафної позначки, а з гри Лень не забивав, хоча зробив 6 кидків, три з яких з-за дуги.

В цілому Алекс провів на паркеті трохи більше двадцяти хвилин. На його рахунку також 2 фоли і одна втрата, а загальний рейтинг результативності склав "-6".

Втім, він був не єдиним гравцем "Атланти", хто провів невдалий матч. Найкращий снайпер команди Трей Янг також примудрився промазати всі триочкові кидки. У підсумку найрезультативнішим гравцем став Вінс Картер (21 очко), який як раз навпаки, забивав строго кидками з-за дуги.

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У наступному матчі "Атланта" зіграє проти "Сан-Антоніо". Це буде перша зустріч даних команд в нинішньому сезоні.

Спорт 24 писав, що у попередньому поєдинку "Атланти" проти "Чикаго" Олексій Лень провів найкращий матч сезону в НБА, заробивши 28 очок.

Дивіться відеоогляд матчу Маямі – Атланта

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