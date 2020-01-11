Українець Лень оформив черговий дабл-дабл в НБА: відео
Український баскетболіст Олексій Лень провів черговий результативний матч за "Атланту" в НБА. Однак команда українця поступилася "Вашингтону".
Вашингтон – Атланта 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)
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"Вашингтон" був кращим у першій чверті, однак "Гокс" спробували відігратися у другій 12-хвилинці. На велику перерву господарі пішли за переваги у 5 очок.
У третій чверті команди по черзі виходили вперед, проте нікому не вдалося закріпити перевагу.
Доля гри вирішувалася у 4 чверті, яку краще розпочала "Атланта". Але "Вашингтон" був холоднокровнішим наприкінці гри та вирвав перемогу.
Центровий "Атланти" Олексій Лень провів 24 хвилини на паркеті. Українець набрав 10 очок, зробив 14 підбирань і 1 блок-шот, допустив 3 фоли і здійснив 3 втрати.
Для Леня цей дабл-дабл став 7 у цьому сезоні НБА.
Відео моментів Леня у матчі з "Вашингтоном"
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