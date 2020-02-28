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Українець Лень оформив перший дабл-дабл у новому клубі: відео

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Олексій Лень / Фото з відкритих джерел

Український центровий Олексій Лень провів свій третій матч у складі клубу НБА "Сакраменто Кінгз".

Команда нашого бігмена, маючи 19 очок переваги в третій чверті, в клатчі поступилася "Оклахомі-Сіті Тандер" з рахунком 108:112, перервавши, таким чином, свою 3-матчеву переможну серію.

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Лень в своєму третьому матчі за каліфорнійський колектив отримав максимальний игровий час і за 21 хвилину відзначився дабл-даблом – 11 очок (4/7 двоочкових, 3/3 штрафних), 11 підбирань (4 в атаці), а також 1 блок-шотом за 1 втрати і 3 фолів.

Матч проти "Тандер" став для Леня третім і поки найкращим в майці "Кінгз", які на сьогоднішній день займають 12-е місце в таблиці Західної конференції.

Оклахома Сіті Тандер – Сакраменто Кінгз 112:108 (25:27, 25:34, 31:21, 31:26)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
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