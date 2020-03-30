Українець Лень про зміну клубу в НБА: Було важко грати, розуміючи, що плей-офф тобі не світить

Український баскетболіст Олексій Лень, який виступає в НБА за "Сакраменто", поділився враженнями від нової команди. Олексій взимку перейшов до табору "Кінз" з "Атланти".

Лень заявив, що хотів залишитися в "Атланті", інформує XSPORT. Баскетболіст стверджує, що його все влаштовувало у попередньому клубі.

Варте уваги НБА втратить 1 мільярд доларів через коронавірус

100% – я хотів залишитися. Мені подобається тренерський штаб. Мені подобаються партнери. Все було круто. У мене і справді було відчуття того, що я перебуваю у сім'ї. У минулому сезоні ви могли бачити нашу траєкторію розвитку: кожен гравець прогресував до кінця сезону,

– сказав українець.

На думку Олексія, невдачі "Атланти" у поточному сезоні пов'язані з поганим початком сезону та молодим складом.

"Атланта" передостання команда Східної Конференції.

"Те, як ми почали цей сезон – головна проблема полягає в тому, що у нас занадто багато молодих гравців. Мені здається, у нас було недостатньо ветеранів і гравців, які могли повести за собою. Цей сезон пішов не за планом, тому організації довелося вносити корективи. Це бізнес, так що я розумію, що вони повинні були зробити це", – сказав Олексій.

Дивіться також Українська зірка НБА влаштував бійку у матчі з "Портлендом": відео

Після переходу Леня у "Сакраменто" каліфорнійський клуб видав відрізок з 6 перемогами в 9 матчах. У першу чергу "Кінгз" покращили роботу в обороні.

За словами Леня, "Атланта" й "Сакраменто" відрізняються завданнями на матч, які стоять перед гравцям.

Тут були абсолютні інші настрої, адже ми вели боротьбу за 8-е місце. Коли я був в "Атланті", важкувато було грати, розуміючи, що плей-офф тобі не світить. Гра починається і хлопці думають про себе і свої набрані очки. У "Сакраменто" всі думають тільки про команду і перемогу,

– заявив Лень.

Він додав, що в "Сакраменто" баскетболістів не хвилює, скільки очок вони наберуть.

"Важлива тільки перемога. Плюс самовіддача тут на іншому рівні. Кожен з п'яти гравців, що на майданчику, грає на межі. Це полегшує роботу", – резюмував українець.

Наразі матчі НБА призупинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 2 048 осіб, кількість інфікованих – 121 563.

Епіцентрами епідемії в країні є агломерація Нью-Йорка (52 318 випадків та 728 загиблих), і Нью-Джерсі (11 124 випадків і 140 загиблих).

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.