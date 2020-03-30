24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Українець Лень про зміну клубу в НБА: Було важко грати, розуміючи, що плей-офф тобі не світить

-
Олексій Лень / nbcsports.com

Український баскетболіст Олексій Лень, який виступає в НБА за "Сакраменто", поділився враженнями від нової команди. Олексій взимку перейшов до табору "Кінз" з "Атланти".

Лень заявив, що хотів залишитися в "Атланті", інформує XSPORT. Баскетболіст стверджує, що його все влаштовувало у попередньому клубі.

Варте уваги НБА втратить 1 мільярд доларів через коронавірус

100% – я хотів залишитися. Мені подобається тренерський штаб. Мені подобаються партнери. Все було круто. У мене і справді було відчуття того, що я перебуваю у сім'ї. У минулому сезоні ви могли бачити нашу траєкторію розвитку: кожен гравець прогресував до кінця сезону,
– сказав українець.

На думку Олексія, невдачі "Атланти" у поточному сезоні пов'язані з поганим початком сезону та молодим складом.

"Атланта" передостання команда Східної Конференції.

"Те, як ми почали цей сезон – головна проблема полягає в тому, що у нас занадто багато молодих гравців. Мені здається, у нас було недостатньо ветеранів і гравців, які могли повести за собою. Цей сезон пішов не за планом, тому організації довелося вносити корективи. Це бізнес, так що я розумію, що вони повинні були зробити це", – сказав Олексій.

Дивіться також Українська зірка НБА влаштував бійку у матчі з "Портлендом": відео

Після переходу Леня у "Сакраменто" каліфорнійський клуб видав відрізок з 6 перемогами в 9 матчах. У першу чергу "Кінгз" покращили роботу в обороні.

За словами Леня, "Атланта" й "Сакраменто" відрізняються завданнями на матч, які стоять перед гравцям.

Тут були абсолютні інші настрої, адже ми вели боротьбу за 8-е місце. Коли я був в "Атланті", важкувато було грати, розуміючи, що плей-офф тобі не світить. Гра починається і хлопці думають про себе і свої набрані очки. У "Сакраменто" всі думають тільки про команду і перемогу,
– заявив Лень.

Він додав, що в "Сакраменто" баскетболістів не хвилює, скільки очок вони наберуть.

"Важлива тільки перемога. Плюс самовіддача тут на іншому рівні. Кожен з п'яти гравців, що на майданчику, грає на межі. Це полегшує роботу", – резюмував українець.

  • Наразі матчі НБА призупинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
  • Кількість загиблих від коронавірусу у США досягла 2 048 осіб, кількість інфікованих – 121 563.
  • Епіцентрами епідемії в країні є агломерація Нью-Йорка (52 318 випадків та 728 загиблих), і Нью-Джерсі (11 124 випадків і 140 загиблих).

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Олексій Лень NBA Спорт Баскетбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 56878
сьогодні , 16:04 Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено
Бокс 628
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 622338
сьогодні , 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Бокс 749
сьогодні , 10:55 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася з вболівальниками відвертими фото
Інші види спорту 1757
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 25197
сьогодні , 07:00 Офіційне перенесення бою Усика, ляп Ломаченка та інші новини спорту 29 березня
Інші види спорту 1527
сьогодні , 10:20 Капітан "Астон Вілли" Гріліш розбив свій Range Rover, перед тим закликаючи усіх залишатися вдома
Футбол 456
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:02 Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%
Михайло Гема
сьогодні 16:30 Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео
Софія Кулай
сьогодні 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Софія Кулай
сьогодні 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Софія Кулай
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена

Новини
Більше новин
Залиште відгук