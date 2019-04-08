Українець Лень провів найрезультативнішу гру в НБА й став найкращим гравцем матчу: відео

Український баскетболіст Олексій Лень провів свою найкращу гру в регулярному чемпіонаті НБА за "Атланту".

Мілуокі – Атланта 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

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Уже зі стартових хвилин баскетболісти "Мілуокі" захопили ініціативу й почали нарощувати перевагу. У другій чверті ситуація не змінилася і перевага господарів сягнула +16. На велику перерву "Мілуокі" пішли з перевагою +9.

У третій 12-хвилинці баскетболісти "Мілуокі" продовжували контролювати хід протистояння. В останній чверті "Атланта" намагалася скоротити відставання і їй це майже вдалося. Двічі різниця між командами складала 3 очки, однак "Мілуокі" в підсумку вдалося здобути перемогу.

Український центровий "Атланти" Олексій Лень провів на паркеті 34 хвилини й 9 секунд. За цей час він набрав 33 очки, зробив 4 результативні передачі, 8 підбирань і 2 блокшоти. Лень реалізував 13 з 23 кидків з гри, в тому числі 6 з 12 триочкових, а також 1 з 7 штрафних. Це найрезультативніший матч в НБА для нього в кар'єрі.

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