Українець Лень став найкращим у складі"Атланти", але його команда поступилася "Шарлотт": відео

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Олексій Лень
Олексій Лень / Getty Images

Український баскетболіст Олексій Лень не зумів допомогти "Атланті" здолати на власному майданчику "Шарлотт". Відтак друга поспіль поразка, яка віддалила "Атланту" від місця у плей-офф.

Цей матч українець традиційно розпочав на лаві запасних. Загалом Леню вдалося зіграти лише трохи більше ніж 10 хвилин. За цей час він заробив сім очок, зробив три передачі та сім підбирань. Його РЕ склав +7.

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Однак сама "Атланта" провалила цей матч. Господарі майданчика пропустили ривок 0:8 на початку зустрічі (двічі "Шарлотт" реалізували кидки з-за дуги). А перша чверть закінчилася з перевагою гостей +15.

У другій чверті здавалося, що "Атланта" зможе вирівняти гру, скоротивши відставання. І на початку третьої чверті команда була близька до того, звівши перевагу до одної точної атаки (73:75). Однак "Шарлотт" одразу додали попереду, і перед останньою чвертю різниця у рахунку була +20. Відіграти це "Хоукс" так і не зуміли. У підсумку чергова поразка.

Атланта – Шарлотт 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

Відеоогляд матчу Атланта – Шарлотт

 

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Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
Джерело: 24 Канал
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